Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства не собирается организовывать круглый стол для обсуждения возможных санкций в отношении России и российского спорта.

"Нет, это не так", — заявил Песков, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций. Круглый стол планировался на 28 ноября.

Накануне комитет по соответствию Всероссийского антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому исключить Россию из мирового спорта сроком на четыре года.