Гибель сотрудников обошлась компании "Горэлектротранс" в несколько миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебных приставов сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

ЧС произошла в декабре 2017 года. На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге в ДТП попала машина предприятия. Как потом выяснило следствие, в микроавтобус врезался водитель инормарки — он ехал на красный свет. В результате четверо сотрудников компании погибли.

Виновник смертельной аварии был осужден на восемь лет тюрьмы. Но выплачивать моральную компенсацию ему было нечем. Поскольку погибшие ехали на служебном транспорте, все выплаты взяло на себя предприятие пострадавшей стороны.