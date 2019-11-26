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Дело Гайзера 15 минут назад

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26 ноября 201912:37

Бывший глава Коми Гайзер попал из СИЗО в больницу

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен в больницу из СИЗО "Лефортово".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал ТАСС, что Гайзер проходит обследование и получает плановую медицинскую помощь по показаниям. Он подчеркнул, что угрозы жизни или здоровью нет.

В июне суд признал Гайзера виновным в коррупции и организации преступного сообщества. Прокурор просил для него 21 год тюрьмы, но Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и 160 миллионов рублей штрафа.

Гайзер и его подельники причинили Коми ущерб на 4,5 миллиарда рублей. Следствием было арестовано имущество на эту сумму.

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