Клуб Бекхэма хочет пригласить на пост наставника Виейру

Американский футбольный клуб "Интер Майами" готовится к дебюту в MLS и продолжает поиски главного тренера команды. Одним из претендентов на пост наставника "интеристов" является бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра.

Об интересе заокеанского клуба к французу сообщает "Спорт-экспресс". На данный момент французский специалист работает главным тренером в "Ницце". Он возглавляет команду с Лазурного берега второй сезон.

По итогам 14 туров "Ницца" располагается на 15 строчке чемпионата Франции. От зоны вылета команду отделяет три очка.