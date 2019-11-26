Кочующий по вентиляции енот неделю развлекает жителей дома в Воркуте. Видео

Жительница многоквартирного дома в Воркуте запечатлела на видео визит необычного гостя, заглянувшего в ее квартиру через вентиляцию.

На записи, сделанной камерой смартфона, можно наблюдать енота, высунувшегося из отверстия в стене. Животное, свисающее из-под потолка, сумело пробраться в жилище только наполовину – дальше зверек выбраться не сумел, либо просто не захотел.

Как сообщают местные СМИ, енот кочует по вентиляции уже неделю. Поначалу обитатели дома думали, что в вытяжку забрался голубь и были несколько озадачены появлением представителя семейства енотовых. Но потом они привыкли к его периодическим визитам, и снабжают животное водой и пищей.

Жильца пока не обращались к спасателям, но уже начали выманивать зверька из вентиляции.