ЕСПЧ вернул Лимонову деньги, отсуженные у него Лужковым

ЕСПЧ признал, что российским судом было нарушено право на свободу слова в отношении писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова. В 2007 году в рамках суд постановил взыскать с него 500 тысяч рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2007 году.

"Европейский суд по правам человека принял решение, что в отношении Савенко (Лимонова) была нарушена статья 10 Конвенции защиты прав человека (право на свободу слова) и взыскал в его пользу 11 тысяч 700 евро в качестве компенсации материального вреда и 7 тысяч 800 евро в качестве морального", — сообщил "Интерфаксу" адвокат писателя Дмитрий Аграновский.

14 августа 2008 года Лимонову вручили исполнительный лист с требованием выплатить полмиллиона рублей в пользу тогдашнего столичного мэра Лужкова в течение трех дней. Приставы потребовали от оппозиционера исполнения решения суда по иску Лужкова о защите чести и достоинства.

Иск в суд был подан после того, как в интервью радиостанции "Свобода" Лимонов заявил, что "все московские суды подконтрольны мэру Лужкову".