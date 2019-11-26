У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами

У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, задержанными оказались проживающий в Подмосковье 39-летний уроженец Молдавии и 48-летний москвич.

Мужчин доставили в местный отдел полиции, на них составлены административные протоколы, передает "Россия 24".

Не исключено, что это был своеобразный ответ "активистам" на Украине, которые ранее к российскому посольству в Киеве принесли старые унитазы, вантузы, старое нижнее белье и пузырьки с настойкой боярышника, назвав это "гумконвоем для России".

При этом никто из киевских "активистов" задержан не был, отмечает издание Info24.ru.

Ранее два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" были возвращены Киеву. После этого украинская сторона обвинила Москву в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них якобы пропали даже унитазы.

В ФСБ России эти заявления опровергли и показали видео с борта кораблей, на котором видно, что даже личные вещи были возвращены в целости.