Два клуба РПЛ заинтересовались Слуцким

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заинтересовал два клуба российской премьер-лиги: казанский "Рубин" и московское "Динамо". Оба клуба готовы обратиться к услугам российского специалиста в случае, если не сохранят свои посты нынешние наставники команд.

Так, руководители казанцев готовы сделать предложение Слуцкому в случае, если будет отправлен в отставку главный тренер Роман Шаронов, сообщает Чемпионат.Com. В "Динамо" ситуация такая же – к Слуцкому могут обратиться в случае увольнения Кирилла Новикова.

Напомним, что "Рубин" после 17 туров чемпионата России имеет в своем активе 17 очков и занимает 14 место в таблице. "Динамо" же с 21 баллом располагается на седьмой строчке.

Слуцкий же сейчас переживает не самый успешный период в "Витессе". Его подопечные потерпели четыре поражения подряд в чемпионате Нидерландов и откатились со второго места на пятое. Фанаты клуба уже требуют его отставки.