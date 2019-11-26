Путин: мир стоит на пороге капитальных изменений

Мир находится на пороге капитальных изменений, которые связаны с бурным развитием новых технологий, заявил Владимир Путин во время телемоста с форумом "Проектория". Важно, чтобы молодые люди сразу определились, в каких профессиях они смогут добиться наибольших успехов и реализовать себя, пишет агентство РИА Новости.

Глава государства рассказал, что в 2019 году около 250 тысяч молодых людей устроились на работу в технологичные компании, которые занимаются разработками в области беспилотников, искусственного интеллекта, медицины и новых материалов.

"Проектория" – это ежегодное мероприятие, куда съезжаются эксперты крупнейших российских компаний и учебных заведений, которые помогают активным школьникам определиться с будущим.