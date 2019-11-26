Бывшего замначальника угрозыска с Пресни подозревают в махинациях с квартирами

В Москве задержали бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска Пресненского отдела полиции Руслана Дейниченко. Он подозревается в мошенничестве с квартирами.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по делу Дейниченко допрашивают еще ряд бывших и нынешних сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, подчеркнув при этом, что Дейниченко был уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам".