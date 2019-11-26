Землетрясение на Балканах: сотни албанцев пострадали и остались без крова

Информации о том, что в результате землетрясения в Албании пострадали россияне, не поступало. Об этом сообщили в посольстве. В результате мощных подземных толчков обрушились несколько жилых домов, погибли, по последним данным, восемь человек, в том числе ребенок десяти лет. Пострадавших более трехсот.

Пострадавших — сотни, точное число жертв пытаются установить власти, спасатели разбирают обломки на месте рухнувших зданий: надеются отыскать выживших.

"Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", — заявил президент Албании Илир Мета.

Президент навещает раненых в больницах, госпитали уже переполнены, премьер курирует спасательные работы. Эпицентр землетрясения находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом на глубине 10 километров.

За первыми подземными толчками магнитудой 6,4 последовали афтершоки сопоставимой силы. Они ощущались, в том числе, в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Но пострадала — Албания. Несколько жилых домов обрушились полностью, в том числе одно — в Дурресе, два — в пригороде Тираны, еще два — в городе Кавая, сотни зданий повреждены.

"Я проснулся от шума в своей спальне, решили проведать детей, и в меня врезалась дверь. Я повредил обе руки. Это было ужасно, ужасно", — поделился один из очевидцев.

На сегодня в регионе отмены занятия в школах — до момента, пока здания не признают безопасными для детей. Кроме того, власти просят жителей даже не заходить в те дома, которые обрушились хотя бы частично, опять же, пока не пройдет специальная проверка. Для тех, кто временно остался без крова, открыты центры размещения.