Роковые брачные пятилетки: Владислава Резника заставили отказаться от сына

20 лет назад Владислав Резник, известный зрителям по ролям в десятках популярных сериалов, был вынужден отказаться от родного сына – первенца Ильи.

Тогда первая жена актера заявила, что заберет свое заявление из милиции только в том случае, если он напишет отказ от ребенка и не будет вмешиваться в его дальнейшую жизнь и ее новую семью.

В "Судьбе человека" Владислав рассказывает, что вынужден был это сделать, но никогда о сыне не забывал.

Пару лет назад Илья нашел родного отца в соцсетях и написал ему. До сих пор встретиться у них не получалось, но на съемках программы это, наконец, произошло.

Второй брак актера, в котором родилась дочь, продлился тоже только пять лет, но с ней Резнику удалось сохранить общение. Дочке он сразу объяснил, что отец у нее есть и будет всегда, и старался помогать ей, чем мог.

Когда Владислав познакомился в Интернете с Юлей, и у них начались отношения, Резник сразу сказал: женится только в том случае, если их отношения перешагнут пятилетний рубеж.

Как сложились отношения актера с Юлией? Почему первая жена писала на него заявление в милицию и распался второй брак Резника?

Что вспоминает он о 1990-х годах, когда был вынужден уехать из родного Баку сначала в Киев, а потом в Москву? Куда собирался поступать после школы? Благодаря кому оказался в театральном вузе? И как прошла встреча Владислава Резника со старшим сыном, спустя десятилетия?

Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".