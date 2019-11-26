Пентагон: Китай испытал новейшую баллистическую ракету

Вооруженные силы Китая провели испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41. Пуск состоялся еще 22 ноября, однако известно о ней стало только сейчас, пишут американские СМИ со ссылкой на Пентагон.

Разведка США считает, что МБР уже готова и поставлена на боевое дежурство. Тем более что на военном параде в Пекине показали сразу 16 пусковых установок DF-41.

По информации из открытых источников, DF-41 – межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести 10-12 ядерных боевых блоков. Максимальная дальность полета составляет 12-14 тысяч километров.