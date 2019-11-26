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26 ноября 201913:35 Денис Восковский

Несладкая жизнь у шоколадной фабрики: жалобы людей на засилье фур не помогают

Несладкая жизнь у шоколадной фабрики: жалобы людей на засилье фур не помогают

Москвичам, которые живут по соседству с Бабаевской кондитерской фабрикой, приходится несладко. Фуры, которые приезжают к складу готовой продукции, занимают все парковочные места и создают круглосуточные пробки, а из-за постоянно включенных двигателей люди вынуждены держать закрытыми окна и форточки. Можно ли как-то изменить такую логистику?

- Целую полосу закрываете!
- Две минуты. Я сейчас узнаю. Дальше я не могу физически!

Водитель оставляет автомобиль прямо посреди дороги и отправляется на склад шоколадной фабрики. Все парковочные места, включая предназначенные для инвалидов, уже заняты теми, кто также приехал сюда за сладостями. Для местных жителей это головная боль. Даже если вечером удается припарковаться, не факт, что утром получится выехать.

- Прямо здесь, на этой полосе стоит фура. Стоит без водителя. И не то, что выехать, зайти в машину невозможно!

Из-за фур движение на Малой Красносельской парализовано. На улице длиной в 300 метров в пробке можно постоять час.

- Эти фуры не могут разъехаться! Мы стоим реально 40 минут!

"Около тридцати минут я стоял вон там, то есть, прямо на Малой Красносельской улице, и передо мной фура — вперед- назад, вперед-назад!" — рассказывает Ильхом Наркулов.

По словам представителей фабрики, внутренний двор не позволяет принять всех. На улице выстраивается живая очередь из машин.

- Это не к нам вопрос, это к логистикам.
- А где они?
- Вот, где административное здание.
- То есть, у вас есть отделение логистики?
- Скорее всего, да.
- Вы не уверены?

В этот момент мимо нас задним ходом по встречной полосе проманеврировала очередная фура, и разговор о логистике окончательно потерял смысл.

"Вы не поверите, мы насчитали 26 фур. Мы не можем открыть окна, потому что 24 часа в сутки они у нас стоят с включенными двигателями. Извините, ходят в туалет под эти фуры", — говорит Ирина Маслова.

"Руководство Бабаевской фабрики говорит, что фуры их интересуют только как средство вывоза их продукции. Больше они ни за что не отвечают", — говорит Елена Иванова.

На запрос об интервью из компании "Объединенные кондитеры" пришел письменный ответ. Его автор всерьез уверяет, что транспортный коллапс, который сняли "Вести", явление якобы редкое и даже исключительное.

- Приносим извинения жителям района за происшедший исключительный случай и доставленные неудобства.

Неудобства сами собой не исчезнут, и что делать местным жителям, если на их жалобы никто не отвечает, кроме не очень дружелюбных водителей?

- А мне что делать?
- Ничего вам не делать! Придется соглашаться.
- Водители здесь ни при чем!
- Не кричите!

Удивительно, но инспекторы ДПС словно не замечают шоколадных нарушителей. Боятся застрять в пробке, говорят жители — и показывают видео, на котором патрульный автомобиль после неудачных попыток объехать фуру на Малой Красносельской просто сдает назад.

Текст: "Вести-Москва"

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