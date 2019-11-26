Секунды на вес золота: камера сняла расхитителей "Зеленого свода"

Камера наблюдения зафиксировала момент проникновения в дрезденский музей "Зеленый свод" грабителей века, которые похитили из хранилища украшений примерно на 1 миллиард евро. Полиция Дрездена обнародовала эту запись.

Около пяти часов утра 25 ноября злоумышленники проникли в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи, подожгли трансформатор и таким образом обесточили большую часть района. Затем они выломали решетку на угловом окне и проникли в хранилище.

На кадрах видно, как двое мужчин с налобными фонариками быстро исследуют сокровищницу, после чего один из них топором начинает крушить витрину, где хранятся бриллианты. Сразу добраться до сокровищ у него не получилось — на записи видно, как топор застревает в ударопрочном стекле.

В руках грабителей оказались три ювелирных гарнитура XVIII века, инкрустированный 770 бриллиантами эфес шпаги, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый орден Белого Орла, подвески и нагрудные украшения. С места они скрылись на Audi A6, позже сожженный автомобиль нашли на подземной парковке.

Страховая стоимость похищенных экспонатов оценивается в 1 миллиард евро. Расследованием преступления века, которое провернули за несколько минут, занимается группа экспертов "Эполет" (в числе украденных предметов находится также бриллиантовый эполет).