УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.

"На данном этапе у УЕФА нет комментариев", — приводит слова представителей УЕФА Спорт24.Ru.

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства вынес рекомендацию в отношении России исполкому WADA. Ее суть: отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Рекомендация будет рассмотрена исполкомом девятого декабря в Париже.