В России прекращены ежемесячные 50-рублевые выплаты на детей

Владимир Путин упразднил указ от 30 мая 1994 года о выплате пособий в размере 50 рублей на детей от полутора до трех лет. До сих пор их платили тем, кто находился в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

О том, что незначительная выплата уже изжила себя, Владимир Путин заявил еще в июне.

Тогда же было принято решение о существенном увеличении размера помощи.

Ранее президент подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, а с 1 января выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов, передает "Россия 24".

Вопрос о детских пособиях был поднят 20 июня 2019 года во время "Прямой линии с Владимиром Путиным".