Регистратор запечатлел момент аварии с летальным исходом в Томске

Во вторник, 26 ноября, на Чекистском тракте в Томске произошла авария, унесшая жизнь одного из ее участников.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением – его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик Scania, из салона которого и велась съемка.

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, 56-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб на месте.