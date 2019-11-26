Капитан "Наполи" будет оштрафован клубом на 350 тысяч евро

Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис грозится наложить крупные штрафы на своих футболистов за отказ выполнять распоряжение главы неаполитанцев. Главным мятежником команды он признал капитана Лоренцо Инсинье.

И именно он и рискует нарваться на самый крупный штраф по итогам сложившейся ситуации, когда футболисты вместе с тренерским штабом отказались уезжать на сбор на базе клуба. Тогда все разъехались по домам.

Это произошло после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга". После матча Инсинье встретил сына президента и сказал, что никто не поедет на базу. За это капитан у теперь грозит штраф в размере 350 тысяч евро.

Кроме того, с сыном Де Лаурентиса вступил в конфликт и бразильский полузащитник Аллан. За это он также получит один из крупных денежных наказаний – 200 тысяч евро.

Всего же общая сумма штрафа в отношении футболистов составит 2,5 миллиона евро.