В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства

Больные диабетом жители столицы — граждане льготной категории — со следующего года смогут получать компенсационные выплаты на приобретение лекарств.

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова по итогам заседания президиума столичного правительства, эксперимент, который проводился в Москве с марта 2019 года, показал хорошие результаты.

Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата, сказала Ракова.

За полгода столичные жители подали около трех тысяч заявлений, по которым было отпущено 12 тысяч упаковок лекарств на сумму 220 миллионов рублей.

Поэтому, по словам Раковой, было принято решение распространить возможность получения денежной компенсации жителями Москвы с диагнозом "диабет".

Среди льготников именно это заболевание является самым распространенным: из 1,7 миллиона — 400 тысяч человек больны диабетом.

Таким образом, эксперимент будет распространен на пациентов-диабетиков, которым необходимое лекарство назначил лечащий врач. Заключения врачебной комиссии в этом случае не потребуется.

Обратиться с просьбой о назначении компенсации пациент сможет на приеме у врача. В течение пяти дней необходимая сумма будет перечислена банковскую карту, и уже на эти средства человек сможет купить нужный препарат в одной из городских аптек.

В целом в мире диабет является одним из самых распространенных заболеваний. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году сахарным диабетом болели 642 миллиона человек, 1,6 миллиона случаев смерти в 2016 году были вызваны именно этим заболеванием. В России, по данным федерального регистра диабета, зарегистрировано около четырех с половиной миллионов больных.