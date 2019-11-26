Суд приступил к делу главы центра, где умер актер Дмитрий Марьянов

Суд в Лобне рассматривает дело Оксаны Богдановой — директора реабилитационного центра, откуда два года назад в тяжелом состоянии увезли актера Дмитрия Марьянова. В клинике "Феникс" он лечился в октябре 2017-го. По данным следствия, артист не раз жаловался сотрудникам на свое плохое самочувствие, однако Богданова отказывалась вызвать ему скорую помощь.

С большим опозданием актера все же госпитализировали, но спасти его не удалось. Богданову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что в результате привело к гибели человека. Ей грозит до шести лет лишения свободы.