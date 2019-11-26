Большая часть незамерзайки, проверенной в Москве, опасна

Роспотребнадзор признал опасной более половины незамерзайки, проверенной в Москве. Ведомство исследовало почти 400 образцов стеклоомывателя. В некоторых пробах было в 850 раз превышено содержание ядовитого метилового спирта, пары которого могут вызвать у водителя слепоту и потерю сознания и использование которого запрещено законом.

Из продажи в итоге изъяли более 72 тысяч литров опасного контрафакта. Роспотребнадзор попытался проверить около 40 производителей. По адресам, указанным на бутылках, ни одного из них обнаружить не удалось.