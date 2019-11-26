Дмитрий Губерниев: из-за WADA мы теряем целое поколение молодых спортсменов

"Информация о том, что Россию могут сразу на 4 года отлучить от мирового спорта, кажется чудовищной. Как справедливо сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, нас пытаются поставить каждый раз в положение обвиняемой стороны. А все оправдания бесполезны, потому что в глазах WADA мы фигурируем практически как рецидивисты", — заявил в эфире программы "60 минут" спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, мы теряем молодое поколение спортсменов, которое приобрели за последние несколько лет: "Это то молодое поколение, которое выигрывало чемпионаты мира по спортивной гимнастике в командном многоборье, фактически впервые с развала Советского Союза, и которое здорово выступало на Олимпийских играх в Пхенчхане. Самая главная задача состоит в том, чтобы сохранить нашу молодежь".



Дмитрий Губерниев напомнил, как в Минске на Европейских играх продуктивно встречался Владимир Путин с главой МОК Томасом Бахом. "Я общаюсь со многими представителями МОК, которых достала и надоела эта ситуация. Мы должны обращать внимание на международное олимпийское движение, как на спасительную соломинку и нашего союзника", — заключил Губерниев.

Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендации исполкому дисквалифицировать Россию на четыре года. Это может повлечь за собой отстранение российских команд от международных соревнований, потерю статуса соответствия для РУСАДА, а также лишит Россию права принимать международные соревнования. Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря в Париже.