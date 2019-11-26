Из первых уст: иркутский школьник рассказал о спасении девочки от педофила

Иркутские полицейские наградили Глеба Сизых, который помог задержать предполагаемого педофила и похитителя девятилетней девочки. Его напарника, 16-летнего школьника, который первым заметил неладное и бросился на помощь, овации ждут в среду. Пока же стражи порядка дали слово героям, чтобы они сами рассказали о произошедшем.

Речь идет о событиях, произошедших в первой половине дня 23 ноября у складов на улице Новаторов.

"Я шел вдоль забора с тренировки, впереди меня шла девочка. Я ее обогнал, дошел до железной дороги и услышал ее крик. Увидел, как мужчина сажает ее в машину. Быстро оглянулся, увидел единственного взрослого в округе, подбежал к нему, сообщил о происшествии, и мы побежали к машине похитителя", — рассказал школьник.

Злоумышленник не стал дожидаться преследователей и рванул с места, но свернул во двор и оказался в тупике. Обратный путь ему перекрыла машина Глеба. Девочку он высадил из салона, а потом и сам вышел объясниться.

"Я подбежал к нему, и спросил, в чем дело? А он мне в ответ: "Мужик, я, мол, обознался, думал, моя сестренка". Тут я немного растерялся, подумал, неужели невиновного человека заподозрил. Короче, открыл ему дорогу, но на всякий случай запомнил марку авто и номер", — рассказал "КП-Иркутск" Глеб.

Вместе с подростком он отвез школьницу домой, а затем вместе с ее матерью отправился в полицию. Примерно через 40 минут задержали подозреваемого — 48-летнего местного жителя, дважды судимого за сексуальное насилие. Девочку он затолкнул в машину своей сожительницы, которая познакомилась с ним по переписке, когда он отбывал последний срок. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет в колонии.

"Я ничего геройского не совершил. Считаю, что вся заслуга здесь мальчика, который не прошел мимо и сообщил мне о маньяке", — признался Глеб во время награждения в полиции.

Его помощника будут чествовать в среду перед одноклассниками.