Двое военных заплатят 30 миллионов рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Двое военнослужащих войсковой части в Крыму обязаны заплатить 31,12 миллиона рублей за случайный пуск авиационной ракеты в ангаре. Соответствующее решение вынес Крымский гарнизонный военный суд, частично удовлетворив иск Минобороны России.

Изначально ведомство требовало с военнослужащих более 46,5 миллиона рублей. В итоге судебная инстанция постановила взыскать с Николая Зверева 15 миллионов в пользу Минобороны, а с Алексея Чебанова — 16 миллионов. Кроме того, каждый из военнослужащих должен заплатить госпошлину в размере 60 тысяч в доход бюджета Симферополя.

Как сообщает "Коммерсантъ", инцидент произошел осенью 2017 года на аэродроме в Саках. Николай Зверев и Алексей Чебанов нарушили правила обращения с оружием в ангаре. Военнослужащие осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в числе которых две ракеты Х-29ТД. Зверев и Чебанов не проверили исправность чековых механизмов одного из устройств, в результате чего при подаче тока произошло срабатывание пиропатронов. В итоге авиационная ракета класса "воздух-поверхность" отправилась в полет. Ее длина составляет около четырех метров, а вес — порядка 700 килограммов.

Полет был недолгим и обошелся без взрыва. Авиационная ракета снесла ворота, часть стены ангара, уничтожив при этом по пути различную аппаратуру и аналогичную ракету. Стоимость каждого из уничтоженных устройств эксперты оценили в 18 миллионов 459 тысяч рублей.

Суд, вынося приговор, учел положительные характеристики Зверева и Чебанова, в результате чего частично удовлетворил иск Минобороны России.