Путин встретится с президентом УЕФА в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин запланировал встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, которая состоится 27 ноября. Главе государства предстоит рабочая поездка в Санкт-Петербург, где и состоится встреча.

"Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом", — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

Встреча Путина и Чеферина состоится спустя два дня после того, как комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) выдал рекомендацию исполкому организации отстранить Россию и российский спорт от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за допинговых нарушений.