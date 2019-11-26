В Самарской области возобновляется суд над "тольяттинским потрошителем"

В Самарской области возобновляется суд над маньяком Олегом Рыльковым по прозвищу "тольяттинский потрошитель". На его счету как минимум 9 смертей и 35 изнасилований детей. На этот раз его обвиняют в убийствах двух девочек, которые не обошлись без сексуального насилия. Уголовное дело будет рассматривать суд Самарской области.

Как сообщает "Вести Самара", два преступления не могли раскрыть больше 20 лет. Рыльков сам сознался в них. По версии следствия, в августе 1994 года он заманил 15-летнюю девочку в лес, после чего изнасиловал и убил. Таким же образом в апреле 1997 года он убил 8-летнюю жительницу региона. Правоохранители проверили слова маньяка, затем провели следственные эксперименты на месте происшествий. Психолого – психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступлений Олег Рыльков находился в дееспособном состоянии. Расследование уголовного дела заершено и направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, что за предыдущие преступления "тольяттинский потрошитель" был приговорен к пожизненному заключению в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Однако в последнее время его содержат в учреждениях Самарского региона. Он уже пытался выйти на свободу по состоянию здоровья.