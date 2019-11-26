Больше четверти женщин в России получили поздравления с Днем матери в Одноклассниках

В День матери в социальной сети Одноклассники был установлен абсолютный рекорд по количеству отправленных подарков к празднику – пользователи отправили 662 миллиона подарков, что на 30% больше предыдущего рекорда, установленного 8 марта.

По оценкам соцсети, за два выходных дня 23 и 24 ноября подарки получили 35 миллионов женщин, зарегистрированных в ОК. Из них 22 миллиона – в России. Таким образом, подарки в ОК получили более четверти жительниц России. При этом отправителей подарков было меньше, чем получателей – подарки в праздничные дни подарили 12 миллионов пользователей. Женщины охотнее поздравляли матерей, чем мужчины: 87,4% подарков были отправлены женщинами.

Чаще всего пользователи отправляли подарки с букетами и пожеланиями к Дню матери. Самый популярный подарок – анимированное поздравление с букетом роз – отправили более 40 млн раз. В топ самых популярных подарков также вошел букет подсолнухов.

Самыми активными пользователями в День матери оказались москвичи – они отправили более 71 миллиона подарков. В тройку активных городов вошли также Екатеринбург и Краснодар: их жители отправили 45 и 38 млн подарков соответственно.

Аудиторию ОК отличает высокая вовлеченность в контент и искренняя коммуникация с ближним кругом людей. Виртуальные подарки — по-прежнему один из самых популярных способов делиться эмоциями у пользователей соцсети, в том числе во время общих и национальных праздников.