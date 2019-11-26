Свинину в "халяльной" колбасе назвали ударом по чувствам верующих

На Среднем Урале проводится масштабная проверка халяльной продукции после того, как в нескольких партиях мясных изделий, которые продавались как продукция для мусульман, обнаружили ДНК свиньи (это мясо под запретом у людей, исповедующих ислам).

Проверка началась после того, как люди стали жаловаться на низкое качество продукции.

Замдиректора свердловского референтного центра Россельхознадзора Ирина Топоркова рассказала, что в специализированной лаборатории провели исследования проб пельменей, несколько сортов колбас и котлет, которые позиционировались изготовителем как халяльные изделия, и ДНК свинины определили сразу.

В Россельхознадзоре сообщили, что большинство выявленной фальсифицированной халяльной продукции — от одного производителя, который работает в Челябинской области. Сейчас ведомство проводит проверку его деятельности, пишет "РГ".

Председатель Комитета общественного контроля Сергей Сиов, со своей стороны, обратил внимание на то, что на вкус определить присутствие свинины сложно. Он добавил, что "это не просто обман — это удар по чувствам верующих".

Сейчас партии "халяльных" мясных изделий со свининой из продажи изъяты, производителю грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.