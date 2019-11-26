Власти Петербурга направят на лечение онкологии в 2020 году 11 миллиардов

На лечение онкологических заболеваний в 2020 году в Петербурге выделили 11 миллиардов рублей. Такое решение принято сегодня на правительственном заседании в Смольном.

Как сообщает "Вести Санкт-Петербург", впервые в региональной программе госгарантий прописаны нормативы оказания помощи при раке, в том числе компьютерная томограмма и молекулярно-генетические исследования. Другое важное нововведение касается времени ожидания помощи: оно значительно сократится.

Всего на лечение петербуржцев в будущем году в рамках обязательного медицинского страхования выделено более 167 миллиардов рублей. Городские поликлиники продолжат переход на электронный документооборот. В каждом медицинском учреждении появится кабинет врачей общей практики.