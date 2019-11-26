"Муж-тиран" сопротивляется возвращению к жене, сбежавшей от него по простыням

Чуть больше года назад в "Прямом эфире" рассказали о резонансном происшествии в подмосковном Орехово-Зуеве. Там 25-летняя (на тот момент) Екатерина Шакирова вместе с 3-летней дочкой Алиной была вынуждена сбегать от "мужа-тирана" Сергея Иванова по веревке, связанной из простыней.

Спускаясь с 5 этажа, она упала и вместе с дочкой провела несколько месяцев в больнице.

Алину за это время отправили в приют, но обещали вернуть, если Катя и Сергей докажут, что у них нормальная семья, и им можно доверить воспитание ребенка.

Однако на днях Катю все-таки лишили родительских прав (Сергею Алина — не родная дочь). Оказалось, она даже не явилась в суд, где решался этот вопрос, сообщив, что у нее "обстоятельства".

Тем временем, стало известно, что Шакирова страстно хочет вернуть Сергея.

Он же за это время сменил нескольких женщин, и сейчас Катя борется за него с любовницей.

Соседи рассказали, что разборки с криками, драками и матами у подъезда, где живет новая пассия Сергея, происходят регулярно.

При этом сам Иванов говорит, что возвращаться к Кате не хочет – уверяет, что деспот в семье она, а не он, жалуется, что она его третирует, и одновременно гордится своим успехом у женщин.

Шакирова же говорит, что любит его, а ради возвращения дочери готова простить Сергею все измены.

Что это – "слепая" любовь, или расчет с целью вернуть дочь?

Кто в этой паре на самом деле тиран, а кто — жертва? Какие "обстоятельства" помешали матери прийти на слушания, когда решался вопрос о судьбе дочери?

Что рассказывают о поведении Кати соседи и нынешняя любовница Сергея?

Какой диагноз ставят Иванову психологи? Стоит ли он того, чтобы за него бороться? И при каких условиях Катя может себе вернуть дочь?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".