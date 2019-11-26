Миллер: "Газпром" предложил Украине заключить контракт на транзит газа

На встрече у президента России главы Минэнерго и "Газпрома" обсудили и вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики. Путин рассказал, что говорил об этом накануне по телефону с Владимиром Зеленским. Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.

Нынешний контракт истекает 31 декабря 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24". В "Нафтогазе Украины" пригрозили, что начнут закачивать транзитное сырье в свои хранилища, а если газ будет поступать без соглашения, его будут считать "газом неопределенного собственника". Глава "Газпрома" заявил, что компания отправила Киеву свои предложения.

"По указанию президента, "Газпром" уже направил Украине официально предложение по заключению нового контракта на транзит или продления действующего контракта на транзит, а также о заключении контракта на поставки газа на Украину. Украина переходит на европейское законодательство. И здесь есть ряд проблем. В частности, — подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер, — должен быть создан газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Сертификация этой компании еще не проведена, а для бронирования транзита мощностей нужны определенные сроки. Это, конечно же, технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены. И решены как можно скорее".

"Газпром" предложил Киеву обнулить все газовые споры. "Нафтогаз Украины" ответил на это отказом. В Киеве заявили, что готовы принимать российский газ в качестве оплаты трех миллиардов долларов, которые присудил Украине Стокгольмский арбитраж. Этой суммы Украине хватит на поставки газа на целый год.