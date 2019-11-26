МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

Международный олимпийский комитет выразил свою точку зрения на ситуацию с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года. В МОК признались, что выступают за российских спортсменов.

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

"В этом контексте МОК приветствует предоставление WADA права российским спортсменам выступать на международных соревнованиях".

Исполком Всемирного антидопингового агентства по "российскому вопросу" состоится девятого декабря в Париже.