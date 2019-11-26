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26 ноября 201917:28

Истребители над Вашингтоном: из-за нарушения воздушного пространства Белый дом заблокирован

EPA

Небо над Белым домом и Капитолием заблокировано после того, как неизвестный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Вашингтона. Истребители ВВС США подняты по тревоге, сообщает телеканал NBC News. Через 20 минут она была отменена.

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