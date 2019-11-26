МАК об авиакатастрофе в Ростове-на-Дону: командир впал в ступор и не реагировал на подсказки

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где в ночь на 19 марта 2016 года разбился пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, произошла из-за ошибок пилотов.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в Межгосударственном авиационном комитете, опубликовав итоговой отчет о расследовании катастрофы.

В документе отмечается, что к трагедии, в которой погибли 55 пассажиров (44 из них россияне) и 7 членов экипажа, привела совокупность факторов – перед приземлением командир воздушного судна 38-летний Аристос Сократус впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота 37-летнего Алехандро Алава Круса, на действия летчиков оказали своё воздействие усталость и турбулентность. Отмечается также недостаточная подготовка командира экипажа.

Все это привело к тому, что при выполнении повторного ухода на второй круг самолет рухнул левее взлетно-посадочной полосы.