Трое глухонемых порезали прохожего в Москве

В Москве несколько человек совершили нападение на прохожего и ударили его ножом. Столичная полиция ввела план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Нападение произошло около 15:30 на улице Шоссейная. После совершения преступных действий неизвестные скрылись на автомобиле "Лада Приора".

Пострадавший рассказал правоохранительным органам, что нападавшие были глухонемыми. Точного подтверждения данной информации нет, при этом заявитель не уточнил, по каким признакам он сделал такой вывод о преступниках, сообщает РИА Новости.