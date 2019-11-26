Колобков: российские эксперты не были услышаны комитетом WADA

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства не прислушался к позиции российских экспертов. Накануне представители международной организации рекомендовали отстранить Россию на 4 года.

"Вчера официально были получены рекомендации комитета по соответствию, — приводит слова министра РИА Новости. – Они основаны на приведенном анализе департамента по расследованиям WADA, который был основан на выводах привлеченных экспертов университета Лозанны".

"Представляющие российские институты эксперты встречались с ними, обсуждали все вопросы, которые связаны с нашим докладом. Увы, позиция наших экспертов не была услышана. И были приняты данные рекомендации".

"Уже сейчас я вижу определенные противоречия, но решение исполкома WADA будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно".