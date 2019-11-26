Обворовавшие супермаркет мигранты сыграли в GTA с полицейскими в Москве

Двое приезжих сыграли в GTA c московскими полицейскими, перед этим устроив драку в супермаркете из-за украденного алкоголя, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала похождения приятелей в магазине.

Отправной точкой злоключений стал супермаркет в поселении Вороновское, где товарищи рассчитывали поживиться спиртным, закуской и другими товарами, но на выходе их попросили расплатиться либо дожидаться полицейских. Мужчины с боем прорвались к двери, и одному из них даже удалось улизнуть, а вот второй вступил в затяжное противоборство и был задержан на месте.

И суток не прошло, как оперативники вышли на след скрывшегося злоумышленника, но остановить его на дороге инспекторам ДПС не удалось — он отказывался подчиняться требованиям. По пути гонщик сбил полицейского, остановить его удалось, только открыв огонь по колесам.

Пострадавшего служителя закона доставили в больницу, его жизнь вне опасности. Гостей столицы взяли под стражу, им инкриминируют грабеж и две кражи (выяснилось, что от их рук пострадал еще и супермаркет в поселке Щаповское). Общая сумма ущерба превысила 45 тысяч рублей, часть похищенных товаров изъяли при осмотре. Следователи подозревают, что приятели 22 и 34 лет от роду могут быть причастны к другим преступлениям.