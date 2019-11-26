Обворовавшие супермаркет мигранты сыграли в GTA с полицейскими в Москве

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Тревога в небе над Белым домом и Капитолием
- Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено
- Полиция Дрездена обнародовала видео ограбления сокровищницы
- Бирки, чипы и тату: домашних животных могут обязать маркировать
- Трамп наградил собаку, пострадавшую в Сирии
Самое читаемое
-
Отец девочки, умершей от лейкоза, пришел мcтить врачу-гематологу
- Священник отказался крестить девочку с большим родимым пятном
- Обещала миллионы, но исчезала: мошенница использовала суррогатных мам как инкубаторы
- Дочь знаменитого спортсмена найдена мертвой
- Мать брошенной грудной девочки призналась в попытке ее убить
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Натальи Ветлицкой после возвращения
- "Ржев". В кино с 5 декабря!
- У Анны Ковальчук нашлась родная сестра
- Судьба Владислава Резника. "Мне пришлось подписать отказ от сына"
Вести.Экономика
-
Пекин обсудил с Вашингтоном первую часть торговой сделки
- Зачем Китай проводит рекордное размещение долларовых бондов?
- Ограбление по-европейски: 10 громких краж последних лет
- Почему инвесторы уходят из ОФЗ в корпоративный долг
- Будет ли Арабская весна 2.0?
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.2: свежий взгляд на средний класс
- WhatsApp начнёт автоматически удалять сообщения
- Создатель интернета раскрыл план спасения от "цифровой антиутопии"
- Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
- Опубликованы изображения и видео Samsung Galaxy S11
Авто.Вести.Ru
-
На АлиЭкспрессе найдены поддельные конструкторы Bugatti
- ГАЗ не собирается расставаться с "Волгой"
- "Нива" после обновления получит неожиданную опцию
- В России подсчитали машины с механикой и автоматом. Результат удивил
- Tesla шокировала своим пикапом (и ЭТО привезут в Россию!)
Недвижимость
-
Как поделить наследство и не разругаться с родственниками
- Сироте выдали квартиру вместе с жильцами
- Отель предлагает жить почти бесплатно в обмен на видеосъемку
- В Питере откроют кафе с матерящимися официантами
- Майнер из Приморья спалил семь квартир
- Застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью и отделкой
Вести.Медицина
-
10 фактов о гриппе, которые вы могли не знать
- Онкология и ЭКО: есть ли между ними связь?
- Ученые смогли вылечить синдром Дауна
- Роспотребнадзор назвал рыбу с наибольшим содержанием ртути
- Отбеливающие пасты: за и против, как правильно пользоваться и о чем важно знать
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Несладкая жизнь рядом с шоколадной фабрикой
- На МЦД установлен рекорд утренних перевозок
- Суд приступил к делу главы центра, где умер актер Марьянов
- Большая часть незамерзайки, проверенной в Москве, опасна
- Только подлинные вещи и предметы вдохновения: новые экспонаты в музее Шнитке
- На Манежной площади наряжают главную рождественскую елку
Вести.Регионы
-
Уникальный архив адмирала Колчака вернется в Россию
- С космодрома "Плесецк" успешно выведен на орбиту военный спутник
- Иркутский школьник помог спасти ребенка от похитителя
- У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 миллиарда
- Рыбаки из Самары уплыли на льдине в Ульяновск
Gmbox. Смысл в играх
-
Обзор Star Wars Jedi: The Fallen Order, или искупление грехов
- 10 самых продаваемых игр в истории
- AMC выпустила трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
- В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
- Реакция сети на Cybertruck Илона Маска: аналогии с Halo и недостаток полигонов
Вести.Наука
-
Американский профессор разглядел насекомых на Марсе
- Учёные доказали универсальность музыки разных культур
- Лодка в лодке: в Норвегии найдено уникальное захоронение викингов
- Великое открытие? Возможно, обнаружено пятое фундаментальное взаимодействие
- Учёные изучили череп "библейского змея" с задними конечностями
Телеканал "Культура"
-
Военная драма "Ржев" готовится к выходу в прокат
- Стали известны номинанты на премию Grammy 2020
- Волховская неваляшка была признана лучшим сувениром России
- "Ленкому" присвоили имя Марка Захарова
Москва 24
-
Мать брошенного на улице ребенка раскрыла мотивы поступка
- В Минздраве рассказали, какими напитками можно согреться в мороз
- В России начнут маркировать всех домашних животных
- Москвичей предостерегли от активного использования назальных спреев
- Выбраны самые смешные названия населенных пунктов в России