Воздушная тревога: в небе над Вашингтоном появился подозрительный самолет

Самолет, который нарушил воздушное пространство над Вашингтоном, пока не рассматривается как враждебный. Истребители на месте и докладывают об остановке, сообщат Командование противоракетной обороны США NORAD на своей странице в микроблоге Twitter.

Senior interagency officials are monitoring the situation on a national event conference call. Our jet fighters are on site and responding. Plane is not considered hostile at this time.