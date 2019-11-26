Семак: "Зениту" в матче с "Лионом" нужно соблюдать баланс и концентрацию

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона". Наставник сине-бело-голубых отметил, что именно его подопечным нужно выполнять по ходу матча.

"Практически не бывает матчей, в котором одна команда доминировала бы на протяжении всех 90 минут. Проблем абсолютно нет, всем сложно играть, ведь уровень соперников очень серьезный, — цитирует Семака сайт "Зенита". – Нужно сохранять концентрацию все 90 минут".

"Чтобы побеждать, нужно забивать. И в глобальном смысле нужно соблюдать баланс, чтобы атаковать и не пропускать контратаки и атаки соперника. То, что мы пропускаем, говорит о нашем уровне и уровне наших соперников. Для нас это пища для размышлений и тот уровень, на котором мы находимся".

Напомним, что после четырех туров "Зенит" с четырьмя очками занимает третье место в группе "G", в то время как "Лион" с семью – на втором. Матч петербургского клуба с французским состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало – в 20655 по московскому времени.