Коллеги скончавшегося пилота: на здоровье он не жаловался, в этом году был в отпуске 85 дней

Самолет "Аэрофлота" 24 ноября сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Выполнявший рейс Москва-Анапа пилот после приземления умер в машине скорой помощи от сердечного приступа. "Аэрофлот" выразил искренние соболезнования родным и близким. "Мы скорбим вместе с вами", — подчеркнули в авиакомпании.

В июне 2019 года пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию. По ее итогам, он был признан годным и допущен к выполнению полетов. Никаких проблем со здоровьем врачи не выявили у него и перед полетом при прохождении обязательного медосмотра. На здоровье он не жаловался, заявили коллеги летчика.

За день до полета в Анапу пилот "Аэрофлота" летал в Прагу, а до этого у него были четверо суток выходных. В 2019 году пилот отгулял 85 дней отпуска, 9 из которых у него остались с 2018 года, рассказали коллеги пилота. Пилоты "Аэрофлота" имеют 70-дневный годовой отпуск. Это 28 дней основного отпуска, как и у всех работников, плюс от 7 до 42 календарных дней дополнительного отпуска за особый характер работы.

В авиакомпании отметили, что к состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются самые жесткие в мире требования.

Медосвидетельствование может выявить серьезные проблемы со здоровьем человека, но это происходит далеко не всегда, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. При этом Роман Гусаров подчеркнул, что инфаркты зачастую возникают стремительно.

"Это может произойти даже, казалось бы, с совершенно здоровым человеком по какой-то причине, — отмечает Роман Гусаров. — Такие ситуации происходят в авиации нередко. И за рубежом намного чаще, чем у нас, потому что там летают более возрастные пилоты".

Главный редактор портала Avia.ru подчеркнул, что пассажирам рейса ничто не угрожало.

"В самолетах потому и летают два пилота, которые страхуют друг друга", — подчеркнул Гусаров. — Сегодня в современных самолетах в основном управление берут на себя электронные системы. Поэтому в двух пилотах нет необходимости, с этой задачей вполне может справиться и один человек".

Компания "Аэрофлот" в 2019 году возглавила список лучших работодателей по версии журнала Forbes. Деловое издание оценивало работодателей по двум параметрам — по зарплате и по социальному обеспечению. "Аэрофлот" получил рейтинг в 93,1 балла, опередив Газпромбанк, компании "Полюс" и "Норильский никель" по щедрости и соцобеспечению.

При этом средняя зарплата в "Аэрофлоте" составляет 174 тысячи рублей. Своих конкурентов в рейтинге Forbes "Аэрофлот" обошел именно благодаря более высокому уровню социального обеспечения, корпоративного пенсионного страхования и курортно-санаторного лечения.