Юрген Клопп назван лучшим тренером 2019 года

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп награжден премией как лучший тренер мира в 2019 году по версии Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS). В результате опроса журналистов и экспертов немецкий специалист набрал 369 баллов.

Наставник "Ливерпуля" выиграл почетный приз с большим отрывом от главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который набрал 100 очков. Замкнул тройку лучших Эрик тен Хаг из голландского "Аякса" (82), сообщает официальный сайт IFFHS.

Также в десятку вошли Маурисио Почеттино (экс-наставник "Тоттехэма"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Маурицио Сарри ("Ювентус"), Жорже Жезуш ("Фламенго"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Массимилиано Аллегри (экс—"Ювентус") и Эрнесто Вальверде ("Барселона").