В Тамбове машина въехала в толпу: женщина погибла, много раненых

Три автомобиля столкнулись в Тамбове на центральной Советской улице. Одну из машин при столкновении отбросило, она выехала на перекрестке на пешеходный переход, где пешеходы ожидали зеленого сигнала светофора, а затем въехала в здание "Ростелекома".

Стоявшая на тротуаре женщина в этом ДТП погибла, сообщает "Интерфакс". Пятеро пешеходов получили тяжелые травмы, еще двое – ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.