ЦСКА на выезде обыграл "Трактор"

Столичный ЦСКА добился победы с минимальным счетом в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "армейцев".

Хоккеисты из Челябинска на правах хозяев открыли счет – меньше чем за минуту до завершения первого периода отличился Лукаш Седлак. Но позже ЦСКА смог забить три шайбы подряд и перевернуть ход матча. Отличались Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. "Трактор" на это смог ответить только одним голом в исполнении Ника Бэйлена.

Для хоккеистов ЦСКА эта победа стала второй в предыдущих семи встречах КХЛ.

В еще двух параллельных встречах дня победы также праздновали гости: нижегородское "Торпедо" обыграло "Автомобилист" с минимальным счетом 4:3, а "Барыс" в овертайме вырвал победу у магнитогорского "Металлурга" (2:1).