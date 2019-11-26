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26 ноября 201921:11 Дарья Григорова

Власов вместо Конева: Чехию предупредили о кощунстве и нарушении конвенции о военных преступлениях

Власов вместо Конева: Чехию предупредили о кощунстве и нарушении конвенции о военных преступлениях

Вместо осквернённого вандалами памятника освободителю Праги маршалу Коневу, который планируют спрятать в музей, в чешской столице в ближайшие месяцы может появиться памятник генералу-предателю Власову. Именно это пообещал глава одного из районов чешской столицы. Он утверждает, что фашистов из города выбили именно власовцы. Российские дипломаты уже предупредили Прагу, что установка монумента нарушает Конвенцию ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям.

Заменить маршала Конева на предателя Власова — этой чудовищной идеей он гордится. Власовцев героями называет, не краснея. Староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предлагает поставить памятник пособникам Гитлера там, где найдётся место.

На вопрос, не боится ли он, что тем самым берет ответственность за то, что Чехия пересмотрит решение Нюрнбергского трибунала, Новотны отвечает так: "Решение Нюрнбергского трибунала говорит о власовцах, как о предателях и злодеях, помощниках нацистов, но мы не понимаем, что это имеет общего с тем фактом, что власовцы 5 мая вместо того, чтобы ехать прямиком к американской стороне, услышали призыв о помощи по чешскому радио, развернулись и поехали на помощь Праге".

Староста Новотны — личность в Чехии скандальная, но не исключено, что к его кощунственному предложению прислушаются. Ведь официальная чешская историография сегодня пытается изображать предателей освободителями Праги. Правда вот по какой причине недобитые власовцы повернули оружие против своих немецких хозяев, современные чешские историки не уточняют.

Документы, которые хранятся в российском архиве министерства обороны свидетельствуют: власовцы пытались во что бы то ни стало пробиться на Запад и сдаться в американский плен.

"Не получила бы тогда Чехия, Чехословакия независимость, если бы не освободительная Красная армия, если бы не наши бойцы, которые жертвовали своими жизнями. Ведь в последние дни войны, когда в Берлине сопротивление закончилось, наши солдаты погибали на пражских улицах, освобождая чешский народ. А в это время коллаборационисты, эти предатели-власовцы пытались спасти свои шкуры и уйти на Запад!", — рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

10 тысяч советских солдат погибли за освобождение Праги. Маршал Конев, руководивший 1-м Украинским фронтом, отдал приказ: к городу относиться максимально бережно. В результате, сохранился исторический центр, на который сегодня приезжают посмотреть миллионы туристов. Под командованием Конева был освобождён концлагерь Аушвиц-Биркенау.

Благодарные жители Праги поставили маршалу памятник к 35-летию освобождения в 1980 году. Тогда каждый чех знал: именно Конев руководил теми солдатами, что освободил их родину от фашизма. Вот и на памятнике изначально табличка была только одна — имя, причём уважительно Иван Степанович. Но в новейшей истории Чехии официальное отношение к маршалу поменялось.

Памятник пострадал даже от рук самих властей города. В 2018 году на постаменте установили объяснительные таблички на чешском, английском и обязательно русском. Главный посыл — Конев якобы принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию весной 1968 года.

Этот миф неоднократно развенчивали российские историки и представители министерства обороны. К 1968 году Конев не занимал руководящих постов, был уже на пенсии.

Тем не менее, власти города уже решили с площади Интербригад маршала Советского Союза убрать — памятник отправят в музей. Кого поместят на освободившийся постамент, пока неизвестно.

Местные жители не понимают почему внимание к фигуре Конева привлекли именно сейчас.

Тем более кощунственно выглядит предложение поставить памятник Власову, чьё имя в русском языке — синоним предателя. Бойцы так называемой Русской освободительной армии не просто воевали в форме нацистской Германии, они участвовали в тех же военных преступлениях: карательных операциях, расплавах над партизанами, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

"Установка памятника Власову стала бы нарушением Чехии конвенции о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — отметил Николай Брякин, пресс-секретарь посольства России в Чехии.

Такие преступления не имеют срока давности.

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