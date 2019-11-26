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26 ноября 201921:08 Валентин Богданов

Трампа окружила стая: демократы продолжают копать под президента США

Трампа окружила стая: демократы продолжают копать под президента США

Подружиться с животными, женщинами, курильщиками вэйпов и даже Джо Байденом — единственно верная в условиях затянувшегося импичмента тактика для Трампа. Об этом пишут сразу несколько американских изданий. Пока на Капитолийском холме демократы в очередной раз рыли под Трампа, он работал на женский электорат, в окружении которого подписал закон о новых монетах к столетию избирательного права американок. Но уже через несколько часов американский лидер все равно оказался в центре сексистского скандала — главную героиню саги об уничтожении главаря ИГИЛ (запрещена в России) собаку Конан президент назвал псом. И это, по мнению американских СМИ, символично, ведь Трампа уже и без того окружила стая.

Допрос свидетелей в рамках импичмента оставил у американских демократов чувство неудовлетворенности. Двенадцать разгневанных бюрократов не смогли заменить по-настоящему крупные фигуры. В комитете по разведке хотели послушать и вице-президента Пенса с госсекретарем Помпео, и генпрокурора Барра с отставным советником по национальной безопасности Болтоном, но в Конгресс они не пришли. Поэтому вызов бывшего юрисконсульта Белого дома и преподносят как удачу.

"Это огромная победа для демократов, поскольку они назвали его ключевым свидетелем. Суд постановил, что ни один представитель исполнительной власти не имеет абсолютного иммунитета и может быть вызван в Конгресс", — заявили в эфире телеканала CNN.

На самом деле направили повестку Дону Макгану давно, речь идет еще о докладе Мюллера. Но еще тогда, в мае, вмешался Минюст и, видимо, вмешается опять. Трамп же само спокойствие, тем более что у него появился новый защитник.

"Я многое узнал об этой породе собак. Он натренирован так, что как только вы откроете рот, сразу на вас нападет. Вы должны быть очень, очень осторожны. Конан только что прибыл к нам с Ближнего Востока в сопровождении замечательных бойцов спецназа, которые блестяще выполнили работу. Я встретил нескольких из них, это была безупречная операция, аль-Багдади уничтожен", — заявил Дональд Трамп во время награждения собаки, пострадавшей в Сирии.

Но пресса не испугалась ни Конана, ни Трампа. В The Washington Post вышла очередная статья. Газета написала, что в августе исполняющий обязанности руководителя аппарата Мик Малвейни уже постфактум требовал от административно-бюджетного управления найти юридическое обоснование тому, что Украине заморозили военную помощь. "Зря стараются", — говорят у Трампа, мол, никто Киев не обделял.

"Встреча президентов состоялась 22 сентября в Нью-Йорке. Военная помощь была отправлена на Украину раньше этого срока, они получили вооружение", — заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

На помощь демократам тут спешит суд. Пентагон обязали опубликовать документацию, связанную с заморозкой четырехсот миллионов долларов военной помощи.

"Глава аппарата президента сам признал заморозку военной помощи, чтобы добиться расследования. Это сумасшедшая история о причастности Украины к взлому серверов Демократической партии", — сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Русский след для противников Трампа — это очень удобно. Избиратель узнает знакомое слово. С украинским сюжетом сложнее — действующих лиц все больше. Очередное — это бывший директор газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов. Для CNN он настоящая находка — рассказывает про Фрумана и Парнаса

"Эти двое планируют заключить газовые сделки в Украине для продвижения своих бизнес-интересов, а уверенности им добавляли связи с правительством США и Джулиани".

Кольцо вокруг трамповского адвоката сжимается, и Джулиани делает все более двусмысленные заявления:

— Можете быть уверены, я часто общаюсь с президентом, у меня с ним прекрасные отношения. Все эти комментарии о том, что он в любой момент меня подставит, просто оскорбительны. На такие заявления я отвечаю: он этого не сделает, но, в любом случае, у меня есть страховка.

У самого Трампа спросили, какую страховку имел в виду его адвокат. Американский лидер ответил: "Я не знаю. Руди — отличный парень. Он защищал себя, вы знаете это. Руди — лучший мэр в истории Нью-Йорка".

Помимо действующего нью-йорксого градоначальника с этим готов поспорить еще один человек. У экс-мэра и миллиардера Майкла Блумберга первый предвыборный митинг в статусе кандидата в кандидаты. "Победить Трампа и восстановить Америку — самая важная битва в нашей жизни. Я иду ва-банк", — заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии Майкл Блумберг. Выступал он в Норфолке, где расположена крупнейшая база американских ВМФ. Большому кораблю — большое плавание, наверное, такой смысл зашифрован в выборе места. Но, не успев лечь на курс, Блумберг наткнулся на первые мины. Однопартийцы с левого фланга, то есть социалисты вроде Берни Сандерса, припоминают ему не только программу борьбы с преступностью "Останови и обыщи", от которой страдают прежде всего чернокожие и латиноамериканцы, но и жесткий разгон протестной акции "Оккупай Уолл-cтрит" в 2011 году.

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