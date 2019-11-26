Руди Гарсия: у "Зенита" очень сильная атака

В среду "Зенит" в Санкт-Петербурге проведет матч пятого тура Лиги чемпионов с французским "Лионом". Накануне встречи с прессой встретился главный тренер гостей Руди Гарсия.

Тренер "Лиона" Руди Гарсия отметил атаку чемпиона России. "У "Зенита" очень сильное нападение – Артем Дзюба и Сердар Азмун. Против них крайне сложно играть. Но и наша атака – это не только Мусса Дембеле. У нас есть другие сильные форварды. Например, Бертран Траоре которого я не сразу раскусил. Своей работой на тренировках Бертран заслужил место в стартовом составе", — приводит слова Гарсия.

В игре с "Зенитом" не сможет принять участия капитан "ткачей" голландец Мемфис Депай. Поэтому на нападающего Муссу Дембеле ложится двойная нагрузка. "Нам будет не хватать Мемфиса в решающем матче, но мы постараемся удачно сыграть в атаке. Я еще не забивал в этой Лиге чемпионов", — заявил французский нападающий.

Первая встреча в Лионе завершилась вничью 1:1. После четырех туров "Лион" с 7 очками занимает второе место в группе G. У "Зенита" 4 очка и третье место.