Павел Колобков: мы сможем защитить российский спорт

Наши спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх. Правда, пока неизвестно в каком качестве.

Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" министр спорта России Павел Колобков. "Есть рекомендации, чтобы наши спортсмены участвовали без национального флага и без гимна".

Он напомнил, что комитет WADA по соответствию рекомендовал отстранить Россию от предстоящих соревнований на четыре года, а также запретить стране проводить международные турниры. По мнению министра спорта России, такое решение противоречит хартии МОК и уставам многих международных федераций.

"На участие в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях нашу команду заявляет Национальный олимпийский комитет, а против него никакие санкции не предусмотрены. Так что данное решение еще будет обсуждаться. Пока это только рекомендация для обсуждения на исполкоме WADA, который пройдет в Париже 9 декабря", — сообщил Колобков.

Он подчеркнул, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA.

"Мы предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы", — уточнил спортивный чиновник.

Кроме того, если WADA все же примет рекомендации своего комитета, то все эти обвинения будут оспорены в арбитражном суде.

"У РУСАДА есть все юридические основания, чтобы защитить российский спорт. Рассмотрение дела перейдет в плоскость Спортивного арбитражного суда, где уже будут заново рассмотрены доказательства, опрошены эксперты. И я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы", — сказал министр спорта России.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд.