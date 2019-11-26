КХЛ. Московское "Динамо" обыграло "Локомотив"

Четырьмя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккей лиге. В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив".

Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте. Гости восстановили равновесие после броска Артура Каюмова на 29 минуте. Но затем шайбы влетали только в ворота ярославцев. Дмитрий Яшкин, Владимир Брюквин и снова Максим Афиногенов установили окончательный счет – 4:1.

В Череповце "Северсталь" принимала рижское "Динамо". Хозяева вышли вперед на 9 минуте после гола Богдана Якимова. Но развить успех не получилось. А во втором периоде рижане отыгрались после гола Брайана Макмиллана. В основное время ничья 1:1, а в начале дополнительного периода Александр Протапович принес "Динамо" победу с результатом 2:1.

Минское "Динамо" выигрывало 2:0 в домашней встрече с "Адмиралом" из Владивостока. Шайбы у минчан забросили Андрей Костиын и Шон Принс. Но "Адмирал" отыгрался в основное время благодаря дублю Маркуса Юнга – 2:2. В дополнительном периоде Юрий Петров реализовал численное преимущество, чем принес приморцам победу 3:2.

"Йокерит" в Хельсинки выиграл у "Амура" из Хабаровска 4:1. Два гола записал на свой счет Микко Лехтонен, по разу отличились Анти Пильстрем и Йон Норман. У гостей единственная шайба на счету Дмитрия Коробова.