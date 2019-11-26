"Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов. Гости победили 2:0 и закрепились на третьем месте в группе D. "Локомотив" же лишился шансов на выход даже в Лигу Европы.

"Локомотив", выигравший у "Байера" в гостях, активно начал и домашнюю встречу. Алексей Миранчук на 3 минуте вышел один на один с вратарем гостей Лукашем Градецким и поразил ворота. Но гол был отменен из-за офсайда у нашего полузащитника. Затем едва не добился успеха Гжегож Крыховяк. Градецкий выпустил мяч из рук после удара и остановил его лишь на линии ворот. Первая же атака "Байера" на 11 минуте стала результативной. Гости разыграли угловой, и мяч от Рифата Жемалетдинова влетел в ворота Гильерме. Тем не менее, в оставшееся до перерыва время хозяева поля были близки, к тому, чтоб равнять счет. Но не смогли этого сделать.

Начало второго тайма осталось за гостями. На 54 минуте Чарес Арангис нашел Свена Бендера, и защитник гостей обводящим ударом отправил мяч в угол ворот. "Локомотив" пришел в себя и создал несколько опасных моментов. Но мяч шел либо в руки Градецкому, либо мимо. Стопроцентную возможность упустил Федор Смолов, не попавший в пустые ворота после прострела Алексея Миранчука.

"Байер" довел встречу до победы 2:0. Теперь в активе немецкого клуба стало шесть очков, у "Локомотива" осталось три. "Байер" занимает третье место, а вице-чемпион России – последнее четвертое. "Локомотив" может догнать леверкузенцев, если выиграет в Мадриде у "Атлетико". Но "Байер" останется выше благодаря лучшему результату в личных встречах – 1:2 и 2:0.